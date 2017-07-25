Неймар поставил условие ПСЖ

Теги барселонанеймарпсжлукас моуракоутиньо

Неймар поставил условие ПСЖФорвард каталонской "Барселоны" Неймар поставил условие французскому ПСЖ для своего перехода в стан парижан.

Как информирует Mundo Deportivo, в новой команде бразилец хочет окружить себя своими соотечественниками, поэтому он попросил клуб не расставаться с Лукасом Моурой, который намеревался сменить команду, и приобрести полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Напомним, Месси определил трех топ-игроков, которые могут стать заменой для Неймара. | soccernews.ru

комментарии
правда

Футболу конец из-за неймара мессс и т.д. Нейма хочет стать новым гномом. Наместе псж я бы послал бы его на хуй.

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