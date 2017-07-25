Неймар поставил условие ПСЖ

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар поставил условие французскому ПСЖ для своего перехода в стан парижан.

Как информирует Mundo Deportivo, в новой команде бразилец хочет окружить себя своими соотечественниками, поэтому он попросил клуб не расставаться с Лукасом Моурой, который намеревался сменить команду, и приобрести полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Напомним, Месси определил трех топ-игроков, которые могут стать заменой для Неймара. | soccernews.ru