Неймар поставил условие "Реалу" по поводу его трансфера

2 Теги неймарреал мадридливерпульроберто фирмино

Неймар поставил условие "Реалу" по поводу его трансфера

По данным Don Balon, Неймар поставил условие "Реалу" по поводу своего трансфера. Форвард заявил, что перед тем, как он перейдет в "королевский клуб", команда должна подписать игрока "Ливерпуля" Роберто Фирмину.

По данным источника, "Реал" все еще хочет приобрести Неймара. При этом "Ливерпуль" не планирует отпускать Фирмину. 

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Комментарии
Квинкоколобок

что?! он Бесплатно ненужен на Сантьяго Бернабеу!!!

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Артём

Фирмину))))))))))

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