Неймар поставил условие "Реалу" по поводу его трансфера

По данным Don Balon, Неймар поставил условие "Реалу" по поводу своего трансфера. Форвард заявил, что перед тем, как он перейдет в "королевский клуб", команда должна подписать игрока "Ливерпуля" Роберто Фирмину.

По данным источника, "Реал" все еще хочет приобрести Неймара. При этом "Ливерпуль" не планирует отпускать Фирмину.

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