Неймар поставил жесткое условие "Барселоне"

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Неймар поставил жесткое условие "Барселоне"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар недоволен тем, как "Барселона" пытается осуществить его трансфер, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, форвард потребовал от каталонского клуба приложить больше усилий для его приобретения. Бразилец намерен как можно скорее определиться с новым клубом.

"Барселона" в свою очередь хочет, чтобы Неймар публично заявил о желании перейти только в каталонский клуб. Игрок отказывается от такого заявления, так как опасается, что ПСЖ не отпустит его в "Барселону" и он не сможет перейти в "Реал".

"Барселона" уже сделала несколько предложений по трансферу 27-летнего Неймара, но они были отклонены. Таким образом, в каталонском клубе сомневаются, что им удастся провернуть сделку по трансферу игрока.

Не пропустите: Зидан отказался обсуждать возможный переход Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru
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