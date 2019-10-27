Неймар потерял друга, уведя у него девушку
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар увел американскую модель Наталью Барулич у своего друга колумбийского певца Малумы.
Малума и Барулич встречались около двух лет, но в прошлом месяце расстались. Бразильские СМИ утверждают, что разрыв произошел по вине Неймара. В конце сентября Барулич опубликовала совместное фото с Неймаром в Париже на Неделе моды.
Стоит отметить, что Неймар и Малума дружили на протяжении длительного времени.
Не пропустите: ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
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|6
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|11
|17
|7
|Марсель
|10
|16
|8
|Монпелье
|11
|15
|9
|Бордо
|11
|15
|10
|Монако
|11
|15
|11
|Сент-Этьен
|10
|14
|12
|Лион
|11
|13
|13
|Ницца
|11
|13
|14
|Ренн
|10
|12
|15
|Амьен
|10
|12
|16
|Тулуза
|10
|12
|17
|Страсбур
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9