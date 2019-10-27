Неймар потерял друга, уведя у него девушку

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Неймар потерял друга, уведя у него девушку

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар увел американскую модель Наталью Барулич у своего друга колумбийского певца Малумы.

Малума и Барулич встречались около двух лет, но в прошлом месяце расстались. Бразильские СМИ утверждают, что разрыв произошел по вине Неймара. В конце сентября Барулич опубликовала совместное фото с Неймаром в Париже на Неделе моды.

Стоит отметить, что Неймар и Малума дружили на протяжении длительного времени. 

Не пропустите: ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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