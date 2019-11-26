Неймар потратил почти 2 тысячи евро на оружие в Counter-Strike
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хорошо подготовился к операции Shattered Web в компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), сообщает ohnePixel.
Футболист приобрел AK-47 Wild Lotus и AWP Gungnir, в сумме заплатив за оружие 1820 евро.
27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне бразильский форвард провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Бордо
|14
|22
|4
|Марсель
|13
|22
|5
|Сент-Этьен
|14
|22
|6
|Монпелье
|14
|20
|7
|Реймс
|14
|20
|8
|Нант
|14
|20
|9
|Лион
|14
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11