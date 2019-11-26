Неймар потратил почти 2 тысячи евро на оружие в Counter-Strike

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хорошо подготовился к операции Shattered Web в компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), сообщает ohnePixel.

Футболист приобрел AK-47 Wild Lotus и AWP Gungnir, в сумме заплатив за оружие 1820 евро.

27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне бразильский форвард провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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