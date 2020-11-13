Неймар потребовал от "Барселоны" 43,6 миллиона евро

Судебное разбирательство между "Барселоной" и нападающим ПСЖ Неймаром вновь набирает обороты.

По информации Marca, звёздный футболист снова требует выплатить ему 43,6 миллиона евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году.

Ранее суд отклонил иск 28-летнего бразильца, однако его адвокаты не намерены сдаваться и уже готовят апелляцию.

Напомним, что Неймар покинул "Барсу" летом 2017 года, перейдя в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

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