Неймар потребовал от ПСЖ увеличения его оклада

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Неймар потребовал от ПСЖ увеличения его окладаВедущий форвард французского ПСЖ Неймар потребовал от своего клуба увеличения оклада.

Так, по сведениям бразильской журналистки Изабелы Паглияри, 26-летний нападающий попросил у руководства парижан поднять ему зарплату, чтобы исключить появления в будущем слухов о его возможном уходе.

Отметим, что на сегодняшний день Неймар получает в ПСЖ порядка 37 миллионов евро в год.

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