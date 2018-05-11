Неймар потребовал продать его в "Реал"

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Неймар потребовал продать его в "Реал"

Нападающий ПСЖ Неймар окончательно решил покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, отец форварда провел встречу с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи и заявил о желании своего сына перейти в "Реал". Бразилец считает, что он допустил ошибку перейдя в ПСЖ и теперь горит желанием вернуться в Испанию.

Стоит отметить, что ПСЖ не хочет продавать 26-летнего Неймара, но трансфер все-таки может состояться за 260-300 миллионов евро.

Не пропустите: Переход Неймара в "Реал" зависит от будущего Роналду. | http://soccernews.ru

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Leo

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Tager

Попутного чл-на ему в ж... !

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