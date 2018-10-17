Неймар поучаствовал в 100 голах сборной Бразилии

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Неймар поучаствовал в 100 голах сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар сделал голевую передачу на Миранду в товарищеском матче против Аргентины.

Благодаря этому результативному действию 26-летний футболист достиг отметки в 100 очков по системе "гол+пас" в составе "селесао".

На счету Неймара 59 забитых мячей и 41 ассист. Напомним, что форвард ПСЖ выступает за бразильскую национальную команду с 2010 года и имеет в своём активе 94 матча.

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