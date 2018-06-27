Нападающий сборной Бразилии Неймар отметился голевым пасом в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Сербии (2:0, второй тайм).

Таким образом, 26-летний Неймар поучаствовал в 19 голах сборной Бразилии в последних 18 матчах (10 мячей и 9 результативных передач).

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