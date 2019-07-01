Неймар поучаствовал в презентации новой формы ПСЖ
Нападающий Неймар задействован в видеоролике с презентацией новой формы ПСЖ.
Парижский клуб представил экипировку тёмно-синего цвета с одной красной и двумя белыми полосками на груди. В ней команда будет играть в следующем сезоне.
⚡️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 30 июня 2019 г.
C'est l'heure ! Découvrez la nouvelle tunique du @PSG_inside pour la saison 1⃣9⃣/2⃣0⃣ !
Welcome @All
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/3GAqXfBheE
Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", за которую он уже выступал с 2013 по 2017 год.
Ежедневно в прессе появляются противоречащие друг другу слухи касательно того, собирается ли французский гранд расставаться со звёздным бразильцем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27