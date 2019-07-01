Неймар поучаствовал в презентации новой формы ПСЖ

Нападающий Неймар задействован в видеоролике с презентацией новой формы ПСЖ.

Парижский клуб представил экипировку тёмно-синего цвета с одной красной и двумя белыми полосками на груди. В ней команда будет играть в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", за которую он уже выступал с 2013 по 2017 год.

Ежедневно в прессе появляются противоречащие друг другу слухи касательно того, собирается ли французский гранд расставаться со звёздным бразильцем.

Не пропустите: Тебас: "Я бы не хотел, чтобы Неймар возвращался в Ла Лигу". | http://soccernews.ru