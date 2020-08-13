Неймар повторил достижение Месси по обводкам в одном матче ЛЧ

Форвард ПСЖ Неймар в течение матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты" 16 раз обвёл своих соперников.

Как сообщает Opta, это лучший результат в играх самого престижного еврокубкового турнира за последние 12 лет.

Бразильцу удалось повторить достижение экс-партнёра по "Барселоне" Лионеля Месси.

Аргентинец в матче ЛЧ с "Манчестер Юнайтед" в апреле 2008 года также совершил 16 обводок.

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