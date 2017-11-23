Неймар повторил достижения Роналду, Дель Пьеро и Реброва в Лиге Чемпионов

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Неймар повторил достижения Роналду, Дель Пьеро и Реброва в Лиге Чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар забивал голы в каждом из первых пяти матчей группового этапа Лиги Чемпионов.

Благодаря этому форвард повторил достижение форварда "Реала" Криштиану Роналду, установленное на этой неделе.

Ранее подобным также отметились бывшие игроки атаки "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро (1995/96) и киевского "Динамо" Сергей Ребров (1997/98).

Не пропустите: Неймар отказался комментировать слухи о своем переходе в "Реал". | http://soccernews.ru

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