Неймар пояснил, почему расплакался после матча со сборной Швейцарии

Форвард сборной Бразилии Неймар расплакался после победы своей команды над Коста-Рикой в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Сам футболист объяснил свои эмоции следующим образом.

"Не все знают, через что я прошёл, чтобы оказаться здесь. Мои слёзы - это слёзы радости, преодоления и воли к победе. В жизни мне никогда не было просто, не будет и теперь. Мечта остаётся, не мечта, а цель" - написал Неймар в инстаграме.

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