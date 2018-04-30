Неймар поздравил "Барселону" с чемпионством

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Неймар поздравил "Барселону" с чемпионствомФорвард ПСЖ Неймар поздравил свой бывший клуб каталонскую "Барселону" с победой в Ла Лиге, информирует испанская пресса.

Сообщается, что бразилец, который продолжает восстанавливаться от травмы на родине в Бразилии, послал сообщение в WhatsApp своим бывшим партнерам по команде, в котором высоко оценил выступление "сине-гранатовых" в текущем сезоне.

Напомним, на этой неделе Неймар вернется в Париж. | soccernews.ru

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