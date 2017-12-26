Неймар поздравил "Барселону" с победой над "Реалом"

Форвард французского ПСЖ Неймар поздравил своих бывших партнеров по каталонской "Барселоне" с разгромной победой над мадридским "Реалом" в субботнем Эль Класико.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 25-летний нападающий парижан связался с некоторыми из игроков "сине-гранатовых", чтобы похвалить их за игру против "сливочных". При этом бразилец отметил, что был удивлен прогрессом в игре, которого добилась "Барса" при Эрнесто Вальверде.

Напомним, Неймар высказался о своих шансах выиграть "Золотой мяч". | soccernews.ru