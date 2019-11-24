Неймар поздравил "Фламенго" с победой в финале Кубка Либертадорес

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Неймар поздравил "Фламенго" с победой в финале Кубка Либертадорес

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в инстаграме поздравил "Фламенго" с победой в финале Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" (2:1). 

"Получите два гола от Барбозы", - написал Неймар.

Победу бразильскому клубу помог одержать форвард Габриэль Барбоза, который оформил дубль на последних минутах матча.

"Фламенго" во второй раз в истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. 

А еще:  "Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола| http://soccernews.ru
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