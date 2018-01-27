Неймар поздравил Кавани с рекордом

Нападающий ПСЖ Неймар в инстаграме поздравил своего партнёра по команде Эдинсона Кавани, который сегодня стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

"Всех с замечательной победой, поздравляю с рекордом Эди, который продолжает так много забивать" - написал бразилец.

Напомним, что СМИ приписывают Неймару конфликт с Кавани после того, как в начале сезона футболисты не могли поделить право исполнять стандарты. | http://soccernews.ru