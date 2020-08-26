Неймар поздравил партнеров, хотя ПСЖ проиграл в финале Лиги Чемпионов

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Неймар поздравил партнеров, хотя ПСЖ проиграл в финале Лиги Чемпионов

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поздравил футболистов c завершением сезона.

"Я поздравляю каждого игрока и сотрудника клуба. Нам не удалось завершить сезон так, как хотелось, но все равно было невероятно сделать то, что нам удалось. Это было круто. Теперь нам нужно восстановить энергию, чтобы вернуться сильнее", - написал Неймар на своей странице в Instagram.

В завершившемся сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции, победителем Кубка лиги, обладателем Суперкубка страны, а также дошел до финала Лиги Чемпионов, где проиграл "Баварии" (0:1).

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