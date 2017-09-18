Неймар поздравил Паулиньо с дебютным голом за "Барселону"

Вингер французского ПСЖ Неймар поздравил полузащитника каталонской "Барселоны" Паулиньо с дебютным голом за свой клуб.

Как информирует испанская пресса, бывший игрок "сине-гранатовых" отправил сообщение своему соотечественнику, в котором он отметил, что его товарищу по национальной сборной Бразилии удалось достойно ответить критикам своей игрой.

Напомним, "Барселона" намерена расстаться со своим вингером. | soccernews.ru