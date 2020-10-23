Неймар поздравил Пеле с 80-летием
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поздравил с днём рождения своего легендарного соотечественника Пеле.
Сегодня, 23 октября, "Королю футбола" исполнилось 80 лет.
"Никто не сравнится с тобой. Спасибо за всё, что ты сделал для футбола. Да здравствует король. С днём рождения, король Пеле", - написал Неймар в твиттере.
Ninguém se compara a ti— Neymar Jr (@neymarjr) October 23, 2020
Obrigado por tudo que fez pelo futebol ... Vida longa ao REI
Happy birthday King @Pele pic.twitter.com/rpodsTGA95
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