Неймар поздравил Пеле с 80-летием

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поздравил с днём рождения своего легендарного соотечественника Пеле.

Сегодня, 23 октября, "Королю футбола" исполнилось 80 лет.

"Никто не сравнится с тобой. Спасибо за всё, что ты сделал для футбола. Да здравствует король. С днём рождения, король Пеле", - написал Неймар в твиттере.

Ninguém se compara a ti

Obrigado por tudo que fez pelo futebol ... Vida longa ao REI

Happy birthday King @Pele pic.twitter.com/rpodsTGA95 — Neymar Jr (@neymarjr) October 23, 2020

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