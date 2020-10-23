Неймар поздравил Пеле с 80-летием

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Неймар поздравил Пеле с 80-летием

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поздравил с днём рождения своего легендарного соотечественника Пеле.

Сегодня, 23 октября, "Королю футбола" исполнилось 80 лет.

"Никто не сравнится с тобой. Спасибо за всё, что ты сделал для футбола. Да здравствует король. С днём рождения, король Пеле", - написал Неймар в твиттере.

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