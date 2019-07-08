Неймар поздравил сборную Бразилии с победой на Кубке Америки-2019

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Неймар поздравил сборную Бразилии с победой на Кубке Америки-2019

Бывший капитан сборной Бразилии Неймар поздравил национальную команду с триумфом на Кубке Америки-2019.

Напомним, что "селесао" в финале турнира обыграли Перу со счётом 3:1.

"Поздравляю, парни, тоже горжусь. Вы заслужили", - написал нападающий ПСЖ в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parabéns rapaziada, orgulhoso demais. Vocês merecem

Публикация от 3n310ta neymarjr (@neymarjr)

Стоит отметить, что Неймар пропустил континентальное первенство в связи с разрывом связок правого голеностопа.

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