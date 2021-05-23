Неймар поздравил Суареса с победой в Примере

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Неймар поздравил Суареса с победой в ПримереФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Футболист "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар в инстаграме поздравил бывшего партнера по "Барселоне" Луиса Суареса с победой в чемпионате Испании.

"Я рад за тебя, Луис. Ты заслужил это. Ты крутой", - написал бразилец в сторис своего инстаграма.

Напомним, что вчера Суарес забил победный гол "Вальядолиду" и тем самым принес победу "матрасникам" в Ла Лиге.

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