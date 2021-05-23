Неймар поздравил Суареса с победой в Примере
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Футболист "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар в инстаграме поздравил бывшего партнера по "Барселоне" Луиса Суареса с победой в чемпионате Испании.
"Я рад за тебя, Луис. Ты заслужил это. Ты крутой", - написал бразилец в сторис своего инстаграма.
Напомним, что вчера Суарес забил победный гол "Вальядолиду" и тем самым принес победу "матрасникам" в Ла Лиге.
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|20
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|Атлетик Бильбао
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|20
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|Гранада
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|20
|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|Леганес
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|20
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