Неймар, поздравляя "Баварию" с победой в ЛЧ, перепутал её с другим клубом

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Неймар, поздравляя "Баварию" с победой в ЛЧ, перепутал её с другим клубом

Нападающий ПСЖ Неймар умудрился ошибиться в посте с поздравлением "Баварии" с победой в Лиге Чемпионов.

Звёздный футболист перепутал мюнхенский клуб с леверкузенским "Байером".

"Поражения - это часть спорта. Мы пытались сделать всё и сражались до конца. Спасибо за поддержку и любовь каждого из вас. Мои поздравления "Байеру", - написал Неймар.

"Фармацевты", в свою очередь, не оставили без внимания ошибку бразильца.

"Спасибо, Неймар! Не очень понимаем, почему ты поздравляешь нас, ведь мы находимся в отпуске и играем в FIFA... Но спасибо", - съязвил в ответ твиттер "Байера".

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