Вингер сборной Бразилии Неймар пожаловался на нечеловеческие условия для игры в Боливии, где его команда проводила матч отборочного турнира к Чемпионату Мира.

Так, в своем инстаграме 25-летний футболист выложил фото со своим следующим сообщением: " Бесчеловечно играть в таких условиях ".

Напомним, Бразилия не смогла обыграть Боливию. | soccernews.ru