Неймар пожаловался на нечеловеческие условия для игры в Боливии

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Неймар пожаловался на нечеловеческие условия для игры в БоливииВингер сборной Бразилии Неймар пожаловался на нечеловеческие условия для игры в Боливии, где его команда проводила матч отборочного турнира к Чемпионату Мира.

Так, в своем инстаграме 25-летний футболист выложил фото со своим следующим сообщением: "Бесчеловечно играть в таких условиях".

Напомним, Бразилия не смогла обыграть Боливию. | soccernews.ru

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