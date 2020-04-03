Неймар пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

1 Теги псжнеймаркоронавирус

Неймар пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в двух благотворительных акциях, сообщает Sport.es.

Во-первых, бразилец пожертвовал около 878 тысяч евро ЮНИСЕФ на борьбу с коронавирусом.

Во-вторых, звёздный футболист оказал помощь нуждающимся общинам в Рио-де-Жанейро.

На родине Неймара коронавирус выявлен у более чем 8 тысяч человек.

Не пропустите: "Барселона" предложит Гризманна в обмен на Неймара. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ЧЕЛОВЕЧИЩЕ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!Молодец! Впрочем, бразилец это уже давно доказал... пока аргентинское плоскостопие, днина, шавка и просто балласт - Леонель Месси, обдумывает как выдоить очередные 100+ млн. со своего «клуба сердца» и выплакать очередной ЗМ, не взирая на карантин, Ней делает благое дело! Но никто и не удивлён! Картонный лидер, всегда заботился о своих картонных «проблемах», небось, уже обдумывает на 24/7, как ещё подключить больше арбитров, что бы было больше липовых пенок (как в том же матче с Сосьедадом) и как выплакать очередной липовый ЗМ, а клубные дела, и епидемия - подождут. Но если, что - Брэтуэйт на выход! Виноваты все вокруг, но не я! Все это Лионель Картон Месси! Visca el Barca!

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