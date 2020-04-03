Неймар пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в двух благотворительных акциях, сообщает Sport.es.

Во-первых, бразилец пожертвовал около 878 тысяч евро ЮНИСЕФ на борьбу с коронавирусом.

Во-вторых, звёздный футболист оказал помощь нуждающимся общинам в Рио-де-Жанейро.

На родине Неймара коронавирус выявлен у более чем 8 тысяч человек.

Не пропустите: "Барселона" предложит Гризманна в обмен на Неймара. | http://soccernews.ru