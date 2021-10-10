Неймар предположил, какой чемпионат мира станет для него последним

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Неймар предположил, какой чемпионат мира станет для него последним

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар выразил мнение, что чемпионат мира 2022 года станет для него последним в карьере.

"Я думаю, что ЧМ-2022 будет моим последним чемпионатом мира. Не знаю, хватит ли мне сил, чтобы в дальнейшем играть в футбол. Я хочу добиться победы со сборной Бразилии и реализовать мечту своего детства. Надеюсь, что у меня все получится", - приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года состоится в декабре в Катаре.

29-летний Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. Всего он провел за национальную команду 113 матчей и забил 69 голов.

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