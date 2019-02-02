Неймар предстанет перед испанским судом

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар предстанет перед судом, сообщает AS.

По сведениям издания, в Испании звёздного футболиста обвиняют в коррупции и мошенничестве. У форварда проблемы из-за его перехода в "Барселону" в 2013 году. Тогда якобы была занижена сумма трансфера по предварительному сговору заинтересованных сторон.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ.

Также стоит отметить, что сейчас игрок парижан восстанавливается после травмы ноги и вернётся в строй не раньше апреля.

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