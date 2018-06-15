Неймар: "При всей своей скромности, я - лучший футболист мира на данный момент"

3 Теги псжнеймар

Неймар: "При всей своей скромности, я - лучший футболист мира на данный момент"

Форвард ПСЖ Неймар сделал громкое заявление.

"Есть два футболиста, которые сейчас находятся выше других - это Роналду и Месси. При всей своей скромности, я - лучший футболист мира на данный момент, ведь и Роналду, и Месси с другой планеты. Но на самом деле я не хочу быть лучшим игроком в мире. Я хочу выиграть Чемпионат Мира. Этот трофей сделает меня, мою семью и страну очень счастливыми" - приводит слова Неймара Goal.com.

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Комментарии
Джонни

Из группы сначала выйди, дистрофик....

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Да не особо громкое. Он реально таковым и является, как бы кто к ниму не относился.

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