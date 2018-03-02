Неймар прибыл на операцию в инвалидном кресле

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Неймар прибыл на операцию в инвалидном кресле

Форвард ПСЖ Неймар прибыл на операцию, которая состоится в Бразилии, в инвалидном кресле, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в таком необычном виде 26-летний футболист появился в аэропорту Рио-де-Жанейро.

Напомним, что после операции Неймар пропустит, по разным данным, от двух до трёх месяцев.

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