Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар приехал в полицейский участок для дачи показаний по делу об изнасиловании.
Футболист, получивший травму голеностопа, в качестве средства передвижения выбрал инвалидную коляску. Однако, оказавшись в плотном кольце из журналистов, он скрылся с места, прыгая на одной ноге.
Напомним, что из-за травмы Неймар может пропустить до четырёх месяцев. На грядущем Кубке Америки он точно не сыграет.
Не пропустите: Верратти: "Завистники вставляют Неймару палки в колёса". | http://soccernews.ru
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|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
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|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
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|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27