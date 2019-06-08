Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар приехал в полицейский участок для дачи показаний по делу об изнасиловании.

Футболист, получивший травму голеностопа, в качестве средства передвижения выбрал инвалидную коляску. Однако, оказавшись в плотном кольце из журналистов, он скрылся с места, прыгая на одной ноге.

Напомним, что из-за травмы Неймар может пропустить до четырёх месяцев. На грядущем Кубке Америки он точно не сыграет.

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