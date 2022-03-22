Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным

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Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар окончательно разорвал отношения с парижанами, сообщает журналист Даниэль Риоло.

"Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в ужасном состоянии, на грани того, чтобы быть пьяным. Неймар преисполнен чувством мести по отношению к ПСЖ. Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв.

Болельщикам клуба наплевать на выходки Неймара и документальный фильм о нем на Netflix. Мы должны подписать чек и отпустить его. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит ПСЖ.

ПСЖ – больше не клуб. Больше нет никакой связующей нити. Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться. Ничего. Ни Леонардо, ни Нассер Аль-Хелайфи. Тотальное поражение". – сказал журналист на RMC Sport.

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