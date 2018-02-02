Неймар пригласил на свой день рождения президента Бразилии

5 февраля форварду ПСЖ Неймару исполнится 26 лет.

Как сообщает Le Figaro, вечеринка будет проходить в 8-м округе Парижа, который находится недалеко от Елисейских Полей. Известно, что Неймар пригласил известного автогонщика Льюиса Хэмилтона и президента Бразилии Мишеля Темера.

Также 5 февраля свое 33-летие будет отмечать Криштиану Роналду.

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