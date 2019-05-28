Неймар прилетел в Бразилию на собственном вертолете

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Неймар прилетел в Бразилию на собственном вертолете

Форвард ПСЖ Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на личном самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, вертолет 27-летнего футболиста стоит около 13 миллионов евро. Выйдя из транспортного средства, бразилец раздал автографы и отправился к команде. 

Ранее сообщалось, что Неймара лишили капитанской повязки. Теперь им будет Дани Алвес.

Сборной Бразилии предстоит встретиться с Катаром и Гондурасом, в рамках товарищеских матчей, а также принять участие в Кубке Америки.

Не пропустите: Неймар не будет капитаном сборной Бразилии на товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки| http://soccernews.ru
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