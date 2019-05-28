Неймар прилетел в Бразилию на собственном вертолете
Форвард ПСЖ Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на личном самолете. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, вертолет 27-летнего футболиста стоит около 13 миллионов евро. Выйдя из транспортного средства, бразилец раздал автографы и отправился к команде.
Paris Saint-Germain star Neymar arrives in style by helicopter as he links up with Brazil squad ahead of Copa America https://t.co/8vcZfwsvLc pic.twitter.com/bMY1JJ9r2w— MailOnline Sport (@MailSport) 25 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что Неймара лишили капитанской повязки. Теперь им будет Дани Алвес.
Сборной Бразилии предстоит встретиться с Катаром и Гондурасом, в рамках товарищеских матчей, а также принять участие в Кубке Америки.
Не пропустите: Неймар не будет капитаном сборной Бразилии на товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки| http://soccernews.ru
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