Неймар прилетел в Бразилию на собственном вертолете

Форвард ПСЖ Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на личном самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, вертолет 27-летнего футболиста стоит около 13 миллионов евро. Выйдя из транспортного средства, бразилец раздал автографы и отправился к команде.

Paris Saint-Germain star Neymar arrives in style by helicopter as he links up with Brazil squad ahead of Copa America https://t.co/8vcZfwsvLc pic.twitter.com/bMY1JJ9r2w — MailOnline Sport (@MailSport) 25 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Неймара лишили капитанской повязки. Теперь им будет Дани Алвес.



Сборной Бразилии предстоит встретиться с Катаром и Гондурасом, в рамках товарищеских матчей, а также принять участие в Кубке Америки.

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