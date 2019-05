Неймар прилетел в Бразилию на собственном вертолете

Форвард ПСЖ Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на личном самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, вертолет 27-летнего футболиста стоит около 13 миллионов евро. Выйдя из транспортного средства, бразилец раздал автографы и отправился к команде.

Paris Saint-Germain star Neymar arrives in style by helicopter as he links up with Brazil squad ahead of Copa America https://t.co/8vcZfwsvLc pic.twitter.com/bMY1JJ9r2w