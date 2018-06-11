Неймар примет решение по будущему после Чемпионата Мира

Ведущий форвард ПСЖ Неймар примет решение по будущему после завершения Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий парижан вполне будет готов остаться на "Парк де Пренс", если этим летом его сборной Бразилии удастся стать сильнейшей на планете. В противном случае футболист изучит вариант со своим возможным переходом в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании.

Напомним, Неймар требует конкретики от "Реала". | soccernews.ru