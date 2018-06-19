Неймар примет решение по своему будущему после Чемпионата Мира

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Неймар примет решение по своему будущему после Чемпионата МираФорвард ПСЖ Неймар примет решение по своему будущему после Чемпионата Мира в России, информирует El Pais.

По сведениям источника, бразилец намерен рассмотреть вопрос о возможной смене команды, учитывая выступление своей национальной сборной на мундиале. Так, если ему удастся стать чемпионом мира, он будет готов остаться на "Парк де Пренс". В противном случае, он изучит возможность перехода в другой клуб.

Напомним, Неймар чувствует себя несчастным в Париже. | soccernews.ru

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