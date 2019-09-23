Неймар принес ПСЖ победу над "Лионом"
В центральном поединке 6-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде переиграл "Лион".
Единственный гол в матче забил нападающий парижан Неймар.
ПСЖ с 15 очками возглавляет турнирную таблицу, "Лион" идет на 9-м месте.
"Лион" - ПСЖ 0:1
Гол: Неймар, 87 - 0:1
"Лион": Антони Лопеш, Коне, Андерсен, Денайер, Дюбуа, Тиаго Мендес (Траоре, 88), Ауар, Рен-Аделаид (Тузар, 72), Марсело (Тете, 73), Депай, Дембеле.
ПСЖ: Навас, Бернат (Кимпембе, 73), Маркиньос, Тиаго Силва, Менье, Ди Мария, Эррера (Верратти, 72), Шупо-Мотинг, Гуйе, Диалло, Неймар (Курзава, 90).
Предупреждения: Диалло (33), Коне (75).
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