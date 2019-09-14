Неймар принес ПСЖ победу над "Страсбуром"

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Неймар принес ПСЖ победу над "Страсбуром"

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 ПСЖ добыл победу над "Страсбуром".

Отметим, что единственный гол в матче забил Неймар, которого перед игрой освистали болельщики.

ПСЖ - Страсбур 1:0

Гол: Неймар, 90 - 1:0

ПСЖ: Навас, Курзава (Кимпембе, 71), Дагба, Диалло, Тиаго Силва, Ди Мария, Сарабия (Эррера, 71), Гуйе, Верратти, Шупо-Мотинг (Икарди, 63), Неймар.

"Страсбур": Зельс, Кароль, Джику, Коне, Лала, Томассон (Прцич, 85), Сиссоко, Симакан (Лиэнар, 74), Белльгард, Митрович, Ажорк (Мотиба, 78).

Предупреждения: Белльгард (45), Курзава (45), Ажорк (71), Верратти (90).

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