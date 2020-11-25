Неймар принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 1:0. Единственный гол в начале матча забил Неймар.

Благодаря победе ПСЖ вышел на второе место в турнирной таблице группы Н, набрав шесть очков. "РБ Лейпциг" с шестью очками опустился на третью позицию.

ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия - 1:0 (1:0)

Гол: Неймар, 11 (с пенальти)

ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Диалло, Баккер, Данилу Перейра, Паредес, Эррера, Ди Мария (Рафинья, 64), Мбаппе, Неймар.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Конате, Анхелиньо, Мукиеле (Орбан, 63), Нкунку, Айдара, Ольмо (Клюйверт, 64), Забитцер, Форсберг (Серлот, 74), Поульсен.

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