Форвард французского ПСЖ Неймар принял окончательное решение по своему будущему, информирует Marca.

По сведениям издания, после поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридскому "Реалу" 26-летний нападающий парижан убедился, что он непременно должен стать игроком королевского клуба. Поспособствовало его такому решению, не только сама победа "сливочных", но и то, как дружелюбно к нему отнеслись игроки соперника.

Отметим, что сам трансфер Неймара в "Реал" должен состояться не ранее лета 2019-го года, так как ПСЖ не желает расставаться с ним уже по окончанию текущего сезона.

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