Неймар принял окончательное решение по своему будущему

Теги неймарпсжреал мадрид

Неймар принял окончательное решение по своему будущемуФорвард французского ПСЖ Неймар принял окончательное решение по своему будущему, информирует Marca.

По сведениям издания, после поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридскому "Реалу" 26-летний нападающий парижан убедился, что он непременно должен стать игроком королевского клуба. Поспособствовало его такому решению, не только сама победа "сливочных", но и то, как дружелюбно к нему отнеслись игроки соперника.

Отметим, что сам трансфер Неймара в "Реал" должен состояться не ранее лета 2019-го года, так как ПСЖ не желает расставаться с ним уже по окончанию текущего сезона.

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комментарии
Гена

Обращение к тем, кто сидит на этом сайте. Я вам советую бежать отсюда. Здесь публикуются одни фейковые новости, ничего такого Неймар не говорил. Яндекс Дзен уже закалебал в рекомендации пихать этот сайт, похожий на желтую прессу

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Хеймар

А как он играл исподтишка??Он и в чемпионате Франции также играет.И где он тащит???Что за глупое сравнение с Роналдиньо...Некоторые умудряются его сопоставить с ним.Это бред сумасшедшего! Ему в Китай надо,с глаз долой.А то получается его искусственно просто продвигают,чтобы он выигрывал в самых сильных командах только.

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Бадма

а то как против него играли мадридские пе№ики в эль классико он забыл черт он

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МЮ

Петушара бразильская, Коутиньо лучше

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Александр

Так же уехал за трофеями, за полгода до этого переподписав контракт и дав интервью, что хочет стать в один ряд с Далглишем и Джеррардом. Чем он лучше?)

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Неймар петушок

петухмар

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Антон

Что я могу сказать Шлюха она и в Африке Шлюха !!

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