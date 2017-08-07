Неймар принял решение о переходе в ПСЖ в середине июля

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Неймар принял решение о переходе в ПСЖ в середине июляНовоиспеченный форвард французского ПСЖ Неймар принял решение о своем будущем еще в середине июля, информирует sport.es.

По сведениям издания, 25-летний нападающий уже знал о том, что он переберется в Париж, задолго до того, как об этом он сообщил своему клубу. Первые сообщения о возможном уходе бразильца в каталонской "Барселоне" появились примерно в это же время, однако в клубе надеялись на то, что выкупить игрока без нарушения финансового Fair Play будет трудно. После же, чтобы сохранить Неймара, "сине-гранатовые" задействовали для переговоров с футболистом своих лидеров - Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике, однако этот шаг результата не дал.

Напомним, Неймар должен будет отчитываться ПСЖ за каждый свой пост в соцсетях. | soccernews.ru

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