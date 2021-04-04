Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту

Фото: инстаграм Неймара

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар приостановил переговоры с французским клубом о продлении контракта, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист не хочет продолжать выступления за ПСЖ, а надеется вернуться в "Барселону", чтобы играть вместе с Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в ПСЖ, но после того, как президентом "Барселоны" стал Жоан Лапорта, аргентинец, скорее всего, останется в каталонском клубе.

Напомним, что контракт 29-летнего Неймара с ПСЖ истекает через год.

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