Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту
Фото: инстаграм Неймара
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар приостановил переговоры с французским клубом о продлении контракта, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист не хочет продолжать выступления за ПСЖ, а надеется вернуться в "Барселону", чтобы играть вместе с Лионелем Месси.
Ранее сообщалось, что Месси может перейти в ПСЖ, но после того, как президентом "Барселоны" стал Жоан Лапорта, аргентинец, скорее всего, останется в каталонском клубе.
Напомним, что контракт 29-летнего Неймара с ПСЖ истекает через год.
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