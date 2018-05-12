Неймар приступает к работе с мячом

Форвард ПСЖ Неймар всё ближе к возвращению в строй после травмы ноги.

Как сообщает официальный сайт парижан, уже в воскресенье 26-летний бразилец приступит к работе с мячом.

Впрочем, вряд ли Неймар сыграет за ПСЖ до конца текущего сезона. Футболист будет всячески себя беречь перед ЧМ-2018.

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