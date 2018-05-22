Неймар приступил к активным тренировкам

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Неймар приступил к активным тренировкам

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар восстановился после травмы.

Футболист уже приступил к активным занятиям к мячом.

Фото: Неймар занимается с мячом.

Таким образом, 26-летний Неймар сможет принять участие в матчах Чемпионата Мира-2018.

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