Неймар приступил к тренировкам после травмы

Нападающий ПСЖ Неймар начал тренировки по индивидуальной программе после травмы, сообщает 25 февраля Le Parisien. Напомним, 10 февраля он получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0).

Сегодня бразилец сегодня начал с пробежки. Далее под контролем медицинского штаба нагрузки будут увеличиваться.



Кроме Неймара тренировались индивидуально также Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.