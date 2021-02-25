Неймар приступил к тренировкам после травмы

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Неймар приступил к тренировкам после травмыНападающий ПСЖ Неймар начал тренировки по индивидуальной программе после травмы, сообщает 25 февраля Le Parisien. Напомним, 10 февраля он получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0).

Сегодня бразилец сегодня начал с пробежки. Далее под контролем медицинского штаба нагрузки будут увеличиваться.

Кроме Неймара тренировались индивидуально также Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

В сезоне 2020/2021 29-летний бразилец выходил на поле в футболке ПСЖ в 18 матчах. В его активе забитых 13 мячей и 6 результативных передач.

Читать также: В ПСЖ рассказали, как идут переговоры с Мбаппе и Неймаром о продлении контрактов | http://soccernews.ru
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