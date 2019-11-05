Неймар приступил к тренировкам после травмы бедра
Форвард ПСЖ Неймар приступил к тренировкам после повреждения бедра, информирует пресс-служба клуба.
️♂️⚽️@neymarjr— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 ноября 2019 г.
#ICICESTPARIS pic.twitter.com/0uSEo7pN04
Футболист приступил к занятиям впервые за несколько недель, но в завтрашнем матче Лиги Чемпионов с "Брюгге" бразилец не будет принимать участия.
Напомним, Неймар получил травму в матче сборной Бразилии с Нигерией. У игрока было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
В этом сезоне нападающий участвовал в 5 матчах, отметившись 4 голами.
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