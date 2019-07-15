Неймар приступил к тренировкам с ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар не будет бойкотировать предсезонную подготовку, несмотря на желание уйти из клуба и вернуться в "Барселону".

По информации L`Equipe, 27-летний футболист уже прибыл в расположение парижан и приступил к тренировкам.

Напомним, что сбор столичной команды начался неделю назад, а бразильца за опоздание лишили премии за этику в размере 375 тысяч евро.

Также стоит отметить, что контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

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