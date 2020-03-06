Неймар признался, что боится играть головой

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Неймар признался, что боится играть головой

Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он предпочитает избегать игры головой из-за риска травмироваться.

"Голова нужна, чтобы ею думать. А в игре я использую ноги. Я хорошо бью головой, могу контролировать эти удары и эффективно завершать эпизоды. Но, если честно, я немного боюсь. Ты прыгаешь и получаешь от вратаря. Падение, больница, травма... Гораздо лучше, когда мяч опустился на землю", - приводит слова бразильца Get French Football News.

В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 21 матч, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: Холанд: "Месси и Неймар - лучшие футболисты всех времен". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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