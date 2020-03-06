Неймар признался, что боится играть головой
Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он предпочитает избегать игры головой из-за риска травмироваться.
"Голова нужна, чтобы ею думать. А в игре я использую ноги. Я хорошо бью головой, могу контролировать эти удары и эффективно завершать эпизоды. Но, если честно, я немного боюсь. Ты прыгаешь и получаешь от вратаря. Падение, больница, травма... Гораздо лучше, когда мяч опустился на землю", - приводит слова бразильца Get French Football News.
В текущем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 21 матч, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Лион
|27
|40
|6
|Монпелье
|27
|40
|7
|Монако
|27
|40
|8
|Реймс
|27
|38
|9
|Ницца
|27
|38
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Нант
|27
|37
|12
|Бордо
|27
|36
|13
|Анжер
|27
|36
|14
|Брест
|27
|34
|15
|Метц
|27
|31
|16
|Сент-Этьен
|27
|29
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|27
|22
|20
|Тулуза
|27
|13