Неймар признался, что сильно сомневался в себе из-за травм
Бразильский форвард ПСЖ Неймар рассказал, как сложно ему было в период постоянных травм. Об этом сообщает Vogue Arabia.
"Для профессионального футболиста нет ничего худе травм. В течение двух прошедших сезонов я очень страдал и сомневался в себе.
Часть успеха спортсмена - его сознание. Если голова в порядке, то в игре все получается более естественно", - рассказал футболист.
В текущем сезоне бразилец участвовал в 15 матчах Лиги 1, забив 13 голов и сделав 6 ассистов.
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|Страсбур
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|Нант
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