Неймар признался в любви к "Барселоне"



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар​ заявил, что он по-прежнему любит "Барселону", несмотря на уход из клуба.

"Я искал новый вызов, поэтому ушел из "Барселоны". Мне хотелось пройти через новые испытания, преодолеть новые трудности. Этот клуб всегда восхищал меня. Я по-прежнему люблю "Барселону".

Перед уходом я колебался. В то время я говорил, что не покину клуб. В таком состоянии я пребывал около двух недель", - цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, что 27-летний Неймар выступал за "Барселону" c 2013 по 2017 годы, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Не пропустите: Папен сделал выбор между Мбаппе и Неймаром. | http://soccernews.ru